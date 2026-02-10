Dijital İnsan Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Dijital İnsan Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti

10.02.2026 13:29
Antalya'da düzenlenen zirvede, sosyal medyanın etkileri ve geleceği ele alındı.

Antalya'da dijital çağın insan üzerindeki etkilerinin ele alındığı "Dijital İnsan: Sosyal Medyanın Geleceği-Geleceğin Sosyal Medyası" başlıklı fikir zirvesi gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akdeniz Reklamcılar Derneği işbirliğinde, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvede, sosyal medyanın bireysel ve toplumsal etkileri, dijitalleşmenin iletişim biçimlerini nasıl dönüştürdüğü ve sosyal medya platformlarının gelecekteki yönelimi ele alındı.

Zirvenin açılışında konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sosyal medya kavramının bilimsel bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın bir "algı yönetimi" olduğunu ifade eden Hacısüleyman, etkinliğin temel odağını "Dijital Dünya" yerine "Dijital İnsan" olarak belirlediklerini kaydetti.

İnsanın teknolojiyle olan serüvenini doğayla ilişkisi üzerinden değerlendiren Hacısüleyman, şöyle konuştu:

"İlk yaratılıştan itibaren insan, doğaya teslim olarak yaşamına başladı ve onu sürdürmeye çalıştı. Doğa karşısında hiçbir gücü yoktu. Zamanla, ister barınma ister beslenme ya da ömrünü uzatma çabalarıyla, 'Ben çok eziliyorum, bu doğayla uyum içinde olmam lazım.' dedi. Ancak daha sonra da 'Bu uyum bana yetmez, ben doğayı yönetmeliyim, doğanın üstünde olmalıyım, istediğimi yaparım' noktasına geldi. Böylece insan ile doğa arasındaki ilişki bu şekilde şekillendi."

Hacısüleyman, dijitalleşmenin bireysel yansımalarına ve sosyal medyanın psikolojik etkilerine değinerek, insanların sosyal platformlarda mevcut gerçeklikle yetinmeyip kendi sanal gerçekliklerini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Sosyal medyanın temelde bir mutsuzluk kaynağı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirten Hacısüleyman, kullanıcıların ekranlarda sürekli olarak görüp sahip olamadıkları hayatları ve objeleri izlediğine dikkati çekti.

Hacısüleyman, yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerine ilişkin, "Sonuçta o tuşa basacak, robotu çalıştıracak, on-off düğmesini kullanacak bir insana hala ihtiyaç var. Bu gereksinimin hiçbir zaman ortadan kalkmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Algıları yönlendirmek için sosyal medyayı araç oldu"

Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Emre Noyan ise sosyal medyanın geçirdiği evrime dikkati çekerek, bu mecraların artık yalnızca birer araç olmadığını söyledi.

Sosyal medyanın ilk dönemlerde yalnızca bir iletişim kanalı olarak görüldüğünü hatırlatan Noyan, gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Sosyal medya hayatımıza ilk girdiğinde onu yalnızca bir iletişim kanalı olarak düşündük. Ancak zamanla bunun bir iletişim aracı olmanın ötesine geçtiğini gördük. Büyüdü, gelişti ve algılarımızı şekillendirmeye başladı. Biz iletişimciler de algıları yönlendirmek için sosyal medyayı bir araç olarak kullanmaya başladık. Davranışlarımızı yönlendirdi, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirdi. Sonuçta toplumsal refleksleri yeniden düzenleyen ve tanımlayan bir ekosisteme dönüştü."

Zirvenin amacının yeni dünyayı tüm yönleriyle anlamak olduğunu belirten Noyan, sosyal medya ekosisteminin etkileri, sorumlulukları, sunduğu fırsatlar ve barındırdığı risklerin ele alındığını kaydetti.

Zirve, dijitalleşmenin geleceğinin tartışıldığı çeşitli panellerle devam etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

