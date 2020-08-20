Dillian Whyte, Alexander Povetkin'e karşı

WBC Geçici Ağır Sıklet unvan maçında 'The Body Snatcher' lakaplı Dillian Whyte, Rus boksör Alexander Povetkin ile 22 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Korona virüs salgını döneminde ara verilen boks müsabakalarında, ilk büyük unvan maçı 22 Ağustos'ta gerçekleşecek. Eddie Hearn'ün Matchroom Dövüş Kampındaki karşılaşmada WBC ağır sıklet geçici kemerin sahibi Dillian Whyte ve eski WBA ağır sıklet şampiyonu Rus boksör Alexander Povetkin kozlarını paylaşmak için karşılaşacak. Mücadelede 22 Ağustos'ta saat 21.00'de S Sport Plus'ta izleyicilerle buluşacak.

WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri'ni geçtiğimiz yıl Oscar Rivas karşısında aldığı galibiyet ile kazanan Whyte'nın profesyonel boks kariyerinde 27 galibiyeti bulunuyor. Whyte'ın karşısında yer alacak Alexander Povetkin ise ağır sıkletin en deneyimli isimlerinden biri. 41 yaşındaki Rus boksörün kariyerinde 24'ünü nakavtla aldığı toplamda 35 galibiyeti bulunuyor. Povetkin aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında WBA Ağır Sıklet Kemeri'nin de sahibiydi.

Bu maçtan galip ayrılacak ismin önümüzdeki aylarda yenilgisiz şampiyon Tyson Fury ile WBC unvan maçına çıkması bekleniyor.

Kadınlar 'Biz de Varız' diyor

WBA, WBC, IBF ve WBO Kadınlar Hafif Sıklet kemerlerinin sahibi yenilgisiz şampiyon Katie Taylor, eski şampiyon Delfine Persoon karşısında rövanş mücadelesi verecek. Gecenin diğer maçında ise Luther Clay, WBO Hafif Orta Sıklet Kemeri'ni Chris Kongo'ya karşı korumak için ter dökmeye hazırlanıyor. - İSTANBUL