Dilovası'nda ilçe içine tır girişleri yasaklandı - Son Dakika

Dilovası Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, mahalle aralarına park edilen tırların vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Mahallelerimize TIR girişleri artık yasaklandı. Ekiplerimiz tırların park edilmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu tedbirleri almak zorundayız" dedi.

Dilovası Belediyesi olağan ağustos ayı meclis toplantısı Dilovası Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşti. Bir önceki ayın meclis tutanaklarının oylanmasının ardından başlayan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Şayir, "Ülkemizin dört bir yanında başlayan ve devam eden orman yangınları içimizi yakıyor. Dilovası Belediyesi olarak yangın afet bölgesine destek olmak amacıyla itfaiye ekiplerimiz ve arkadaşlarımızı gönderdik. Kendilerinden, şuan coğrafi şartlar ve rüzgarlardan dolayı müdahalenin zor olduğu hakkında bilgiler geliyor. Yangın bölgelerinde canla başla müdahale eden tüm arkadaşlarıma ve orada bulunan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu felaketten kurtuluruz. Ayrıca yangında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Alt yapı çalışmaları sürüyor"

Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Şayir, "İlçemizde dört bir koldan çalışmalar devam ediyor. Ciddi bir alt yapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu devam eden çalışmalarda vatandaşlarımız zaman zaman mağduriyetler yaşayabiliyor. Ancak bu sıkıntılar yaşanmadan hizmetin gelmesi söz konusu olamaz. Biraz sabır istiyoruz. İnşallah tek seferde tüm alt yapı sorunlarını kısım kısım çözmek için çalışıyoruz. Geçen sene söylemiştik. Dilovası 2021 yılında şantiyeye dönecek diye. Alt yapının dışında ilçemizin en eski stadı olan Şehit Nihat Karadaş Stadı'nın yenilenme çalışmaları da başladı" ifadelerini kullandı.

İlçe içine tır girişleri yasaklandı

Başkan Şayir, şöyle devam etti:

"Diliskelesi Mahallemizde orman vasfında bulunan arazilerin üzerinde geçmiş yıllarda yapılan yapıların tapularının çıkartılması için bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde 64 vatandaşımızın işlemlerini bitirerek, önümüzde ki günlerde tapularını dağıtacağız inşallah. Tepecik Mesire alanımızda ki çalışmalarımız da sona gelindi. İnşallah orayı da hep birlikte hizmete açacağız. Son olarak ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan mahalle aralarına park eden can güvenliğimizi tehdit eden tırların kaldırılması için çalışmaları yapıldı ve mahallelerimize tır girişleri artık yasaklandı. Ekiplerimiz tırların park edilmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için bu tedbirleri almak zorundayız"

Gündem maddeleri görüşüldü

Gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçen Başkan Şayir, gündem de yer alan 5 maddenin okunarak oylanması için meclise sundu. Gündemde yer alan Tavşancıl-2 Mahallesi 307 Ada 1 Parselde Kapalı Yüzme Havuzu İçin Kamulaştırması oy birliği ile kabul edilirken, gündemde yer alan Belde Liman İşletmeleri A.Ş. Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılacak temsilcilerin yetkilendirilmesi hakkını kullanmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde yer alan üç ayrı parselin kamulaştırma talebi ise Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilerek bir sonraki ay görüşülmesine karar verildi. - KOCAELİ