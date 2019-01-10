Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Ziyaretleri

Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Ziyaretleri

44 dakika önce

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Ziyaretleri, System.String[]
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan ile görüş alışverişinde bulunan Kapankaya, ziyarette bir ilçede esnafların çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kentin bel kemiği olduğunu söyledi.

Ticaretin ve para dönüşümünün en güçlü domino taşının esnaflar olduğunu aktaran Kapankaya, Bağırkan'a DTSO'nun faaliyetlerinde ve hizmetlerinde başarı diledi.

Kaymakam Kapankaya'nın müftülük ziyareti

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri teşkilatının ülkede çok önemli bir kuruluş olduğunu, din görevlileri sayesinde topumun dini konularda çok daha iyi bilgilendiğini ifade eden Kapankaya, müftülükte görev yapan yetkililere çalışmalarında başarı diledi.

İlçe Müftüsü Şahin Yaşar da, din işlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, camilerde görevli din adamlarının en iyi şekilde görevlerini ifa ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Selami Kapankaya müftülük çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Selami Kapankaya, Dinar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:36:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]