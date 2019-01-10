Dinar Kaymakamı Kapankaya'nın Ziyaretleri

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.



DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan ile görüş alışverişinde bulunan Kapankaya, ziyarette bir ilçede esnafların çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kentin bel kemiği olduğunu söyledi.



Ticaretin ve para dönüşümünün en güçlü domino taşının esnaflar olduğunu aktaran Kapankaya, Bağırkan'a DTSO'nun faaliyetlerinde ve hizmetlerinde başarı diledi.



Kaymakam Kapankaya'nın müftülük ziyareti



Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar'ı makamında ziyaret etti.



Diyanet İşleri teşkilatının ülkede çok önemli bir kuruluş olduğunu, din görevlileri sayesinde topumun dini konularda çok daha iyi bilgilendiğini ifade eden Kapankaya, müftülükte görev yapan yetkililere çalışmalarında başarı diledi.



İlçe Müftüsü Şahin Yaşar da, din işlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, camilerde görevli din adamlarının en iyi şekilde görevlerini ifa ettiğini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Selami Kapankaya müftülük çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

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