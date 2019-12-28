Dışişleri Bakanlığı'ndan terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosusu Kemal Arıkan'ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kararı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosusu Kemal Arıkan'ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kararı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, dün Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği belirtildi. Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararın kuvvetle kınandığı ve reddedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır. Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir. Ermeni terörist örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit veren Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır.  Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."


Kemal Arıkan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı

Son Dakika Haberleri
22:36 SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri - Son Dakika Haber
22:35 Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
22:33 Evlerden hırsızlık yapmak isteyen 2 kadın yakalandı - Son Dakika Haber
22:31 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarının yıkılma anı kamerada - Son Dakika Haber
22:18 Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı'ndan terörist Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]