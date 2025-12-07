Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin Geleneksel Kermesine Yoğun İlgi

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) geleneksel kermesi Ankara'daki Sheraton Otel'de düzenleniyor. Yoğun ilginin olduğu kermese ilişkin DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, "Genelde 4 bin civarında bir ziyaretçimiz oluyor. Onun için tabii ki çok mutluyuz, gururluyuz. Büyük bir operasyon ama hepimiz sonunda iyi bir şeye vesile olacağını bilerek çalışıyoruz. Çok da keyifli güzel, kültürel de bir etkinlik. Ankara halkı için de birçok farklı kültürü tanımak için de güzel bir vesile olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DMEDD'in 2005 yılından beri düzenlenen geleneksel kermesi, Ankara'da Sheraton Otel'de başladı. Saat 10.30'da ziyarete açılan kermese yoğun ilgi gösterildi.

Kermeste, Türkiye'nin yurt dışı ve yurt içi temsilciliklerinden gönderilen yerel ürünlerin yanı sıra Ankara'da bulunan 50'den fazla yabancı misyonun kültür ve geleneklerini yansıtan ürünlerin sergilendiği ülke stantları yer aldı.

Kermese Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de katıldı.

"Dev bir Ankara etkinliği..."

DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, kermesin "Dev bir Ankara etkinliği" olduğunu belirterek, DMEDD'in 1981 yılında kurulduğunu, 45 yıldır Türkiye'deki eğitim hayatına destek olan bir dernek olduğunu söyledi. Gümrükçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz her yıl yaklaşık 100'ün üzerinde öğrenciye burs veriyoruz. Şu ana kadar 4 bin civarında öğrenci burslarımız var kurulduğumuz günden beri ve birçok yardım projelerine de destek oluyoruz. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında. Başlangıç hikayemiz biraz hazin. Çünkü Dışişleri'nde maalesef görevli olan diplomatlarımızın yurt dışında şehit edilmesiyle, teröre kurban verilmesiyle başlayan ve onların ailelerine destek olmakla başlayan bir süreç. Onlara eğitim bursları sağlamakla başlayan ama şu anda dev bir aileye dönüşmüş olan güzel bir derneğiz. Bu iki misyonumuzun dışında bir de üçüncü olarak Ankara'da mukim, Ankara'da yerleşik yabancı misyonların burada da göreceğiniz gibi Türkiye tanıtımı yapmak için onlara çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Takip ettiğimiz bu üç misyon, burs vermek, yardım faaliyetlerinde bulunmak ve bir sosyal etkinlik yapmak Türkiye'nin tanıtımı için hepsinin bir arada olduğu etkinlik bu aslında ve bize herkes güvendiği için toplanan buradan elde edilen gelirin doğru yerlere gittiği doğru yerlerde harcağından emin olduğu için sağ olsun bu kez 50'nin üzerinde yabancı büyükelçiliğimiz bize destek veriyorlar."

Sahada 450 kişinin çalıştığını ifade eden Gümrükçü, "Genelde 4 bin civarında bir ziyaretçimiz oluyor. Onun için tabii ki çok mutluyuz, gururluyuz. Büyük bir operasyon ama hepimiz sonunda iyi bir şeye vesile olacağını bilerek çalışıyoruz. Çok da keyifli güzel, kültürel de bir etkinlik. Ankara halkı için de birçok farklı kültürü tanımak için de güzel bir vesile olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kermes saat 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.