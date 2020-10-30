Diyanet İşler Başkanı Erbaş: "Dualarımız, can kaybının olmaması için" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dualarımız, can kaybının olmaması için. Yüce Rabbimiz milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erbaş paylaşımında, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için. Yüce Rabbimiz milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

(İHA)