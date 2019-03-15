Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de Hutbe İrad Etti (1)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de Hutbe İrad Etti (1)

2 saat önce

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe vermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de hutbe irad etti.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe vermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'de hutbe irad etti. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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