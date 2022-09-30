Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaman'da hafızlık icazet törenine katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Karaman'a gelen Erbaş, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya tarafından karşılanan Erbaş, Mehmetçik ve çevik kuvvet polisleriyle yemek yedi.

Daha sonra Lütfi Elvan Kültür Merkezinde Karaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanan hafızlık icazet törenine katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, hayırlı bir merasimde bulunduklarını ifade ederek, "Peygamberimiz 'sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' buyuruyor. Öğrenenler burada, öğretenler burada. Dolayısıyla en hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir. Rabb'im hepimizi bu hayırdan hissedar eylesin." dedi.

Konuşmasında namazın önemine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Namazsız Müslüman düşünülemez. Eğer namaz ile aramız açıksa ne hafızlığın anlamı var ne başka şeylerin anlamı var. Müslümanın hayatında namaz yoksa, onun dışında hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir namaz ki, o namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak. Oruç bunun içindir. Zekat bunun içindir. Hac bunun içindir. İyi insan olmak içindir. İbadetlerin pek çok hikmeti var. En önemli hikmetlerinden birisi de budur. Yani bizi kötülüklerden alıkoymak. Şükreden bir mümin olmamızı sağlamak, şükreden. Şu nimetlere bir bakar mısınız? Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, aldığımız nefes,yediğimiz içtiğimiz yeşillikler, kainatın neresine baksak bir nimet. Bunun için Allah'a bir ibadet, secde çok mu?"

" Gençlerimizi namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım"

İbadetin önemini gençlere anlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşlerim ne olursunuz, gençlerimize bunu böyle anlatalım. Çocuklarımıza böyle anlatalım. Onları namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. En önemli vazifelerimizden biri budur. Topluyoruz, çarpıyoruz ulaştığımız sayı bir milyonu, bir buçuk milyonu geçmiyor. Cuma namazlarında hutbe verme imkanı buluyoruz. 18,5 milyon üniversite öncesi öğrencimiz var. 8,5 milyon üniversite öğrencimiz var. Bu gerçekleri kardeşlerimize kim anlatacak? Sizler hep birlikte hocalarımız, öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, anne babalar bu doğruları hep birlikte anlatacağız. İşte o zaman biz sağlıklı bir toplum oluruz. O zaman biz hafızlığın kıymetini bilen Kuran'ı Kerim'in değerini anlayan, peygamber efendimizin sünnetinin değerini anlayan Müslümanlar olarak Rabb'imizin karşısına çıkmaya yüzümüz olur. Bunları yapmazsak yüzümüz olmaz."

Daha sonra 54 öğrenciye Erbaş ve protokol üyeleri tarafından hafızlık belgeleri verildi.