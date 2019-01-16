Son Dakika Haberleri: Diyanet'ten "Temel Aile Bilinci Eğitimi" Projesi

Diyanet'ten "Temel Aile Bilinci Eğitimi" Projesi

35 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, vatandaşların ailenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Temel Aile Bilinci Eğitimi" projesi hayata geçirilecek.

Diyanet'ten
Diyanet İşleri Başkanlığınca, vatandaşların ailenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Temel Aile Bilinci Eğitimi" projesi hayata geçirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın proje hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Martı, Temel Aile Bilinci Eğitimi projesinin, Başkanlık tarafından şu ana kadar aile konusunda yapılan çalışmalar içinde en kapsamlı eğitim projesi olduğunu bildirdi.

Başkanlığın bugüne kadar aile büroları ya da merkez birimler aracılığıyla yaptığı pek çok aile eğitimi olduğunu belirten Martı, "Aile eğitimlerimiz devam ederken biz bunların toplu olarak bir materyal eşliğinde hem görsel hem de yazılı kaynak desteğiyle tüm Türkiye'de uygulanan büyük bir projeye dönüşmesini istedik." ifadesini kullandı.

Kur'an kursu öğreticilerine eğitim verilecek

Martı, söz konusu projenin iki aşamadan oluştuğunu, ilk aşamada Kur'an kursu öğreticilerinin 12 derslik hizmet içi eğitime katılacaklarını ve toplamda 40 bin Kur'an kursu öğreticisinin bu eğitime tabi tutulacağını bildirdi.

Kur'an kurslarının mahallelerde ailelere ulaşılması noktasında büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Martı, ikinci aşamada Kur'an kursu öğreticilerinin kendi kurslarına devam eden kursiyerlere ve yatılı kurslardaki genç kızlara bu eğitimi vereceklerini ifade etti.

Kur'an kursu öğreticilerine kurslarda aileyle ilgili çok yoğun sorular yöneltildiğini belirten Martı, öğreticilerin aile sorunlarıyla ilgili manevi destek sunduklarını, bu eğitime tabi tutulmaları gerektiğini vurguladı.

Martı, projenin yurt içi ve yurt dışı ayağı olduğunu, proje kapsamında hazırlanan "Ailem" isimli çalışmanın İngilizce, Almanca, Fransızca ve Kazakçaya çevrildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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