Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi ile çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin artından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere kriminale götürüldü. - DİYARBAKIR