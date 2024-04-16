Diyarbakır\'da düzenlenen Okullar Arası Boks İl Seçmeleri tamamlandı

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Türkiye Boks Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından organize edilen Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Boks il seçme müsabakaları, Diyarbakır Stadyumu'nda bulunan boks salonunda düzenlendi. İl seçmelerinde dereceye girenler, okullar arası Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır'da düzenlenen Okullar Arası Boks İl seçmesine, 21 kadın sporcunun yanı sıra 47 erkek sporcu katıldı. Kadınlarda 12 ayrı sıklette gerçekleştirilen 10 müsabaka, erkeklerde ise 23 farklı sıklette ve yaş grubunda toplamda 20 müsabaka düzenlendi.

Müsabakalara kendi sporcularıyla katılan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden Abdulaziz Selucik, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Selucik, "Her yıl düzenlenen il seçmeleri bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti. Biz de bu etkinliğe 5 sporcumuz ile katıldık. 3 sporcumuz birinci, 1 sporcumuz ikinci, 1 sporcumuz üçüncü olmayı başardı. Biz, boksun Diyarbakır'da gelişmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Boks yapmak fiziksel ve zihinsel gelişime katkıda bulunur. Spor istenmeyen davranışlardan uzak tutup ayrıca öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlar" dedi. - DİYARBAKIR