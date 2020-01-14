Diyarbakır'da banka zırhlı aracının çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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Diyarbakır'da banka zırhlı aracının çarptığı kişi öldü
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir bankanın zırhlı aracının çarptığı kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir bankanın zırhlı aracının çarptığı kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir bankaya ait para sevkiyatı yapan zırhlı araç, ilçe merkezindeki Dörtyol Camisi önündeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Erdoğan'a (68) çarptı.
Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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