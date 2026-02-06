Diyarbakır’da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi'ndeki Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'nın önüne gelenler, yaktıkları mumlar ile karanfilleri saat 04.17'de alana bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Sözel Apartmanı'nda 48 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, on binlerce vatandaşın yaralandığını belirten Tanrıkulu, "O ağır travma halen etkisini devam ettiriyor." dedi.

Kentte depreme dayanıksız konutlara ilişkin planlamalar yapılması gerektiğini anlatan Tanrıkulu, depremlerde hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkes açısından çok sarsıcı olduğunu belirtti.

Anmaya DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.