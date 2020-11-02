Diyarbakır'da iş yerleri denetim ve izleme komisyonu toplantısı - Son Dakika

Diyarbakır'da iş yerleri denetim ve izleme komisyonu toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemli olduğunu söyledi.

Coşkun, "Bu tür toplantılarda asıl amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. İlimizde bulunan kayıt dışı işletmelerin hızlıca kayıt altına alınması ile ilgili kurumlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir." dedi.

Kurum temsilcilerinin söz aldığı toplantıda, görüş ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.