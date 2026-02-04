Diyarbakır'da Kaçak Malzemelere Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Diyarbakır'da Kaçak Malzemelere Operasyon

Diyarbakır\'da Kaçak Malzemelere Operasyon
04.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 31 olay meydana gelirken 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 3 bin 910 paket kaçak sigara, 290 paket ısıtılmış tütün mamulü, 160 kilo kaçak tütün, 70 adet puro, 49 adet elektronik eşya, 44 litre viski, 41 adet elektronik sigara, 16 adet tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Kaçak Malzemelere Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 09:40:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kaçak Malzemelere Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.