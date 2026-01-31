Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

31.01.2026 13:59
Çınar'da kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için 10 gündür arama çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor. Ekipler, bugüne kadar 120 kilometrekarelik alanı taradı.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü. 10'uncu günde 480 personel, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen aramalarda şu ana kadar yaklaşık 120 kilometrelik alanın tarandığı, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Çınar, Son Dakika

14:37
