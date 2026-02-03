Diyarbakır'da Kayıp Şizofreni Hastası Kadın Aranıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kayıp Şizofreni Hastası Kadın Aranıyor

03.02.2026 12:21
Çınar'da 13 gündür kayıp Nimet Kılıç için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp şizofreni hastası kadın termal kamera, kadavra ve iz takip köpekleri ile aranıyor.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 13 gündür sürüyor. AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronlar da kullanılıyor. Bölgede arazinin çamurlu olması nedeni ile arama tarama faaliyeti güçlükle yürütülüyor. 13 günlük arama çalışmalarında henüz kayıp kadının izine rastlanmadı.

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı. - DİYARBAKIR

