Diyarbakır'da kurban kesimi için 10 yer belirlendi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı süresince kurbanlık kesimi ve satışı için kent genelinde 10 ayrı yer belirlendi.Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denetimler aralıksız sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar , kurbanlık satışının yapıldığı Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulundu. Hayvan satıcılarına ve vatandaşlara, koronavirüse yönelik alınan önlemlere uymaları çağrısında bulunan Atalar, kurban kesimi sırasında yoğunluğun oluşmaması için kurban kesecek ailelerden temsili olarak sadece 1 kişinin bulunması gerektiğini ifade etti. Atalar ayrıca, kesim sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasının zorunluğu olduğunu da aktardı.

Kesim ve satış işlemleri için 10 ayrı nokta belirleyip, buralarda koronavirüs tedbirlerinin alındığını belirten Atalar, ??Kent genelinde kurbanlıkların alınıp satılacağı ve kesileceği 10 yer belirledik. Özellikle kurban kesecek görevlilerin her kesimden sonra önlük ve maskelerini mutlaka değiştirmelidir. Kurban alırken de küçükbaş hayvanların bir yaşın altında, büyük baş hayvanların da 2 yaşın altında olmamalarına dikkat etmelidir. Hayvanların canlı, diri ve sağlıklı olmalarına dikkat etmelidir. Zaten hayvan satılacak alanların tamamında görevli arkadaşlarımız olacak ve bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerdir" dedi.