Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Bismil karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Pikap Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?