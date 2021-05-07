Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili davada sanıklardan Muhammed Emir Cura'nın ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar tamamlandı.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Şubat'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cura ve Aytekin hakkında verilen hapis cezalarına ilişkin 35 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Gerekçede 30 Mayıs 2020'de şehit polis Arslan'ın da yer aldığı görevli ekibin, 5 Nisan Mahallesi'nde Cura, Aytekin ve M.A'yı şüpheli hareketlerinden dolayı takibe başladığı ve "dur" uyarısına rağmen sanıkların kaçarak ruhsatsız tabancayla açtıkları ateş sonucu Arslan'ın şehit olduğu anımsatıldı.

Delilleri yok etmek için tişörtünü diğer şüpheliyle değiştirmiş

Sanık Cura'nın olaydan sonra aynı mahallede "bekar evi" olarak kullandıkları adrese gittiği belirtilen gerekçede, şunlara yer verildi:

"Cura, saldırıda kullandığı silahı A.K'ye vererek 'Bu silahı kaybedin, beni de bu beladan kurtarın.' dediği, S.T'nin tişörtünü giyerek kendi tişörtünü de S.T'ye verip elini, yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrıldığı anlaşılmıştır. Şüpheli S.T, Cura'ya tişörtünü vererek, onun tişörtünü de kendisi alarak suç delillerini gizleme veya yok etmek kastıyla hareket ettiğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur."

A.K. ve M.E'nin de suç aleti silahı siyah poşete koyarak gece polise silah bulduklarına dair ihbarda bulundukları bildirilen kararda, incelemede ruhsatsız silahın Arslan'ın ölümüne sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Gerekçede sanıklar Cura ve Aytekin'in çelişkili ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik soyut beyanlar olduğu ve bu nedenle itibar edilmediği, sanıkların polis memuru olduğunu bildiği maktule karşı hedef gözeterek silahla ateş açarak ölümüne sebep oldukları bildirildi.

Kararın değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Sanıkların, maktulün yerine getirdiği kamu görevi, üzerlerinde ruhsatsız silah bulunması ve yakalanmamak amacıyla Arslan'ı öldürmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Bu nedenle sanıkların maktule yönelik sabit görülen kasten öldürme suçu eylemine uyan TCK'nin 82/1-g,h maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde polis memuru Arslan, beraberindeki polislerle 30 Mayıs 2020'de durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

19 Şubat'taki karar duruşmasında sanık Cura, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl, aynı suçlardan Aytekin ise müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.