Diyarbakır'da Sabah Sisi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Bazı uçak seferleri de iptal edildi.