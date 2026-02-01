DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Bazı uçak seferleri de iptal edildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sabah Sisi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?