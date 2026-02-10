Diyarbakır\'da Su Yönetimi Zirvesi

Diyarbakır'da Bazı Alternatifler (BAZALT) Gençlik Derneğince hayata geçirilen "Gelecek İçin DoğruSU Bu" projesi kapsamında "Zirve Programı" yapıldı.

Dernek öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ortaklığında gençlerin evsel atık sular, su yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmelerini, bu alanlarda aktif rol almalarını ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamaları amacıyla hazırlanan "Gelecek İçin DoğruSU Bu" projesi kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde "Zirve Programı" gerçekleştirildi.

Bazı Alternatifler Gençlik Derneği Başkanı Yakup Toprak, yaptığı konuşmada, öğretmen, akademisyen, kurum çalışanları ve öğrencilerden oluşan bir dernek olduklarını söyledi.

Amaçlarının Diyarbakır'da hayati öneme sahip konuları ele alıp farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, DİSKİ'nin ve DSİ'nin çalışmalarını ele aldık. Proje kapsamında uzman hocalardan eğitimler aldık, tecrübelerinden faydalandık. 'Diyarbakır için DoğruSU Bu' raporunu hazırladık. Bu çalışmaları yürütürken kurumlarımızdan çok destek aldık, katkıları oldu. Tek amacımız, araştırmaya dayalı ve bilimsel altyapısı olan çalışmaları ortaya koymak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de gençlerin yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ve su konusunda da bilinçli tüketim yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dernek üyeleri tarafından hazırlanan rapor ve çözüm önerileri konusunda sunumlar yapıldı.