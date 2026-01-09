Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

DİYARBAKIR-Bismil kara yolunda kamyon, TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır-Bismil kara yolu kırsal Hücceti Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle kamyon, TIR ile 4 otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.