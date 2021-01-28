Diyarbakır'daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış - Son Dakika

Diyarbakır'daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış

28.01.2021 19:52
Diyarbakır'daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış, System.String[]

Diyarbakır'da eşini öldürüp, oğlunu, baldızını ve yeğenini yaralayan şahsın, eşini yeni eve taşınacakları vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da eşini öldürüp, oğlunu, baldızını ve yeğenini yaralayan şahsın, eşini yeni eve taşınacakları vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., 6 çocuk annesi Süryan B.'ye şiddet uyguladı. Defalarca baba evine sığınan Süryan B., eşi tarafından ikna edilerek tekrardan evine döndü. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından tekrar şiddete uğrayan Süryan B., tekrar babasının evinin yolunu tuttu. Mehmet B., düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyledi. Kocasının sözüne güvenen Süryan B., tekrar evine döndü. Süryan B., öğlen saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda Fatma S., oğlu Azad ve Ebubekir yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN, ŞİDDET UYGULAYAN EŞİNİ 6 KEZ ŞİKAYET ETMİŞ

Cinayetle ilgili İHA muhabirine konuşan Süryan B.'nin akrabası Mehmet Aslan, Mehmet B.'nin, eşini yeni eve taşınacağı vaadini vererek düzeldiğini plan ile katlettiğini söyledi. Aslan, "Yaklaşık 10 yıldır kocasından şiddet görüyordu, birkaç kez anne evine sığınmıştı her seferinde alıp götürmüştüler. Bu son olayda da şiddet artınca tekrardan anne evine sığındı. Anne evine geldikten sonra gelip barışıyor hatasını anladığını, kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar. Diyarbakır merkezde ev tutmaya karar veriyorlar kırsal mahallede oturmamak için. Yeni evine taşınacağı vaadiyle eşyaları toplamak için eski evine götürüyor. Her şey gayet güzel güllük gülistanlık iken planlı bir şekilde baldızı ile eşini köye götürerek eski evinin içinde eşi, çocuğu baldızı ve bir yeğeni var iken pompalı tüfekle tarıyor. Eşi orada rahmet ediyor, baldızı ağır yaralı, kendi çocuğu kaçarken bacağından yaralanmış. Adam şuan kaçak, araçla kaçıyor. 2 kadın biri öldü diğeri ağır yaralı, yaralı olan kadının 2 yetim çocuğu var eşi 2 yıl önce kanserden hayatını kaybetmişti. 3 aileyi yok etti. Yetkililerden istediğimiz bu tür olayların son verilmesi. En ufak bir şikayet bile olsa göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kadınlar öldükten sonra zanlıların yakalanması bir çözüm değil, önemli olan bunu yapmadan önce önlemek, kadın 6 defa şikayette bulunmuş" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

Diyarbakır, Yenişehir, Hantepe, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi
Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi         
19:17
Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti         
19:11
Ankara'da 'Acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı Ankara'da 'Acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı         
18:09
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı         
17:25
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı         
12:58
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 20:27:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'daki kadın cinayeti: Eşini yeni eve taşınacağı vaadiyle kandırmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei