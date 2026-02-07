Diyarbakırlı Öğrenci, Katlanmış Türk Bayrağını Sevgiyle Düzeltti - Son Dakika
Diyarbakırlı Öğrenci, Katlanmış Türk Bayrağını Sevgiyle Düzeltti

07.02.2026 10:52
Diyarbakır'da bir okulda öğretmenlerin farkındalık amacıyla katladıkları Türk bayrağını gören 5. sınıf öğrencisi ve sınıf başkanı Kübra Temiz, bayrağı düzgün bir şekilde açtı. Kübra, öğretmenlerinin bayrağın değerini anlattığını hatırlayarak bu davranışı sergiledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve okul müdür yardımcısı öğrencinin bu duyarlı davranışından memnun kaldı.

DİYARBAKIR'da öğretmenlerinin farkındalık amacıyla katlayarak fileye astığı Türk bayrağını görüp düzelten 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, DHA'ya konuştu. Temiz, "Ben sınıf başkanı olarak öğrenciler susmadığı için müdür yardımcısının yanına gidiyordum. Bayrağı fark ettim. Öğretmenimizin bize bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlattığı sözleri hatırladım. O bayrağı sevgiyle düzeltim" dedi.

Olay, 3 Şubat'ta Sur ilçesindeki Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli öğretmenler Serap Sarı ve arkadaşları, öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı. 5'inci sınıf öğrencisi ve sınıf başkanı Kübra Temiz, yaramazlık yapan arkadaşlarını müdür yardımcısı Mahsum Esmer'e bildirmeye giderken, koridorda katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Temiz, ardından bayrağı düzgün şekilde açtı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Temiz'in bu davranışı takdir topladı.

'ŞEHİTLERİMİZ BİZİM İÇİN SAVAŞTI BİZ DE ONLAR İÇİN BU BAYRAĞI KORUYACAĞIMIZA YEMİN ETTİK'

DHA'ya konuşan Kübra Temiz, "Ben sınıf başkanı olarak öğrenciler susmadığı için müdür yardımcısının yanına gidiyordum. Oraya giderken bayrağın katlandığını gördüm. Orada bir arkadaşım geçiyordu. Onun düzelteceğini sandım. Benim içime sinmedi. Öğretmenimizin bize bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlattığı sözleri hatırladım. O bayrağı sevgiyle düzeltim. Küçük bir bayrak olabilir ama bizim yüreğimizde büyük bir bayrak. Şehitlerimiz bizim için savaştı biz de onlar için bu bayrağı koruyacağımıza yemin ettik. Müdür yardımcısı benim bayrağı düzelttiğimi güvenlik kamerasında görmüş. Ben sınıfı şikayet ettikten sonra müdür yardımcısı sınıfa geliyor. Bana bayrağı düzenleyip düzenlemediğimi sordu. Ben de 'Evet, bir şey mi oldu?' dedim. Sosyal deney yaptıklarını söyledi. O zaman çok gururlandım. Bayrağın ne kadar değerli olduğunu anladım" diye konuştu.

'BİZİ ŞAŞIRTMADI'

Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mahsum Esmer, öğrencilerin bayrak hassasiyetini görmek için farkındalık etkinliği yaptıklarını belirterek, "Bakanlığımız tarafından ilk dersimiz 'Bayrak' temasıyla okullarda bazı etkinliklerin düzenlemesi istenmişti. Biz de öğrencilerimizin bayrak hassasiyetini görmek istedik ve böyle bir çalışma yaptık. Bayrağımızı katlayarak astık. Teneffüse çıkacak öğrencilerimizin tepkisini görmek istedik. Teneffüse gerek kalmadan öğrencimiz bayrağı gördü ve hemen düzeltti. Bu da sevindirici oldu ve bizi şaşırtmadı" dedi.

Kaynak: DHA

