Diyarbakırlılar Kovid-19 kaygısını psikososyal destek hattıyla gideriyor - Son Dakika

Diyarbakır'da, sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların koronavirüs salgını dolayısıyla yaşadığı kaygı ve stresi en aza indirmek için 4 dilde hizmet sunan 444 89 21 Kovid-19 Hattı oluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan 20 kişinin görev yaptığı ekip, salgın nedeniyle yalnızlık hissi, korku, endişe, sevdiklerine hastalık bulaştırma korkusu yaşayanlara Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca telepsikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor.

İl Müdürü Rifai Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün toplumda oluşturduğu psikolojik rahatsızlıkların engellenmesi için 4 dilde hizmet verecek şekilde 444 89 21 Kovid-19 Hattını kurduklarını söyledi.

İlk gün 500 kişi aradı

İlk günde 500 kişinin hattı aradığına işaret eden Yıldırım, bugün itibarıyla bilboardlara 444 89 21 Kovid-19 Hattı numarasının yer aldığı afişler astıklarını kaydetti.

Hattın 24 saat hizmet sunduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bölgenin koşullarını göz önünde bulundurarak Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 20 gündür bu hizmetimiz devam ediyor. Bu süreç devam ettiği sürece hizmetimiz de devam edecek. Görüşmelerde zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Vatandaş evden çıkmadığı zaman sıkıntı çekiyor. Onların rahatlaması için kendilerine destek oluyoruz."

Ekipte görev yapan psikolog Azim Teyfur ise evden çıkamayanlara destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Belirsizlik ortamının, bazı kişilerde stres oluşturması nedeniyle olumsuz düşünceler ortaya çıkarttığını anlatan Teyfur, "Olumsuz düşünceler insanda kaygı oluşturuyor. Biz de vatandaşın bu olumsuz kaygılarla başa çıkmaları noktasında onlara yardımcı oluyoruz. Ekipteki arkadaşlarımız gerekli durumlarda aşırı kaygı duyan ve stres yapanların evine giderek onlara yardımcı oluyor." dedi.

Kendilerinden yardım talebinde bulunanları salgın hakkında bilgilendirdiklerini de aktaran Teyfur, şunları ifade etti:

"Hastalık hakkında bilgilendirme yapıp, nasıl önlemler almaları konusunda onlara bilgi veriyoruz. İzolasyon ve sosyal mesafenin korunması için ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu durumun geçici olduğunu bir süre sonra hayatımızın normale döneceğini söylüyoruz. Konuşmaların ardından onlardan bize olumlu geri dönüşler oluyor."

Evde ziyaret ettiler

Şehitlik Mahallesi'nde kronik rahatsızlığından dolayı dışarı çıkamayan 56 yaşındaki Mektar Orhan da yaşadığı stres dolayısıyla söz konusu hattı arayarak, destek aldığını söyledi.

Orhan'ın eşi Adile Orhan (49) ise ekiplerin önce telefon görüşmesiyle kendilerine yardımcı olduğunu, ardından eve gelip ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Kalp hastası olduğu için dışarı çıkmadıklarını belirten Orhan, kaygılarının azalmasına katkı sunan ekip görevlilerine teşekkür etti.