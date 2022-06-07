Dodik: "RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendi" - Son Dakika
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Dodik: "RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendi"

07.06.2022 00:20
Dodik: "RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendi"

BANJA Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Ukrayna'daki savaşın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılma" planlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

BANJA Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Ukrayna'daki savaşın, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) "ayrılma" planlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

Dodik, Banja Luka kentinde gerçekleştirilen RS Halk Meclisi oturumunun ardından yaptığı açıklamada, askeri ve vergilendirme gibi ulusal düzeydeki kurumların entite düzeyine çekilmesine ilişkin yapılacak oylamanın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendiğini, Rusya'nın bu oylamayı desteklediğini savundu.

Kurumların entite düzeyine çekilmesinin RS'in Bosna Hersek'ten ayrılması anlamına geldiğini ifade eden Dodik, "RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşıyız. Dolayısıyla Bosnalı Sırpların Bosna Hersek'in kurumlarından çekilmesini şimdilik durdurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik, RS'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin "nötr" tavrını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Dodik, daha önce, ulusal düzeyde yetkili Bosna Hersek İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumunun yetkilerini RS bünyesinde kurulacak yeni bir kuruma devretmeye ilişkin kanun teklifinin RS Meclisinde kabul edilmesini sağlamıştı.

Entite düzeyinde kurulacak bir kurumun varlığı RS'nin "paralel" bir devlet hazırlığında olduğu şeklinde nitelendirilirken, Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve hareketleri Bosna Hersek'te yeniden savaş olur mu sorularını gündeme getirmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodik: 'RS'in ayrılma planı Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelendi' - Son Dakika

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