Doğa ile tarihin bir arada görsel şöleni

Yazılıkaya/ Midas Anıtı ve bulunduğu plato, büründüğü doğal yeşilliği ile böyle görüntülendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Yazılıkaya/Midas Anıtı ve bulunduğu plato, büründüğü doğal yeşilliği ile havadan görüntülendi.

Seyitgazi ile Han ilçelerinin arasında bulunan Yazılıkaya/Midas Anıtı, çevresinde oluşan doğal yeşille iç içe geçerek seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Frig Uygarlığı zamanından kalma anıt ve çevresindeki platodaki kayaların içlerinde bulunan küçük mağaraların doğayla olan uyumu adeta bölgede tarihi şölen sunuyor. Eskişehir'e gelen ziyaretçilerin sık sık ziyaret ettiği Yazılıkaya Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte büründüğü doğal yeşille hayranlık oluşturuyor.

Doğayla tarihi iç içe karıştığı kartpostallık görüntüler, dron ile havadan kaydedildi.