Doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamaları hayata geçti - Son Dakika

Doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamaları hayata geçti

19.11.2020 11:51
Doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamaları hayata geçti, System.String[]

Zorlu Enerji, müşteri hizmetleri merkezine gidecek abonelerin beklemelerini önlemek için çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi.

Zorlu Enerji, müşteri hizmetleri merkezine gidecek abonelerin beklemelerini önlemek için çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi. Şirket, abonelerini ofislerine HES kodu sorgulamasıyla kabul ediyor.

Gaziantep Bölgesi'nde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, COVID-19 pandemisi sebebiyle çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için iş süreçlerini geliştiriyor. Bu kapsamda teması en aza indirmek amacıyla çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçiren şirket, müşterilerini bekletmeden seçtikleri gün ve saat aralığında ofislerine kabul ediyor ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Randevu gününde ve saat aralığında müşteri hizmetleri merkezine giden müşterilerin ofislere girmeden önce yetkililere HES kodunu göstermeleri de gerekiyor.

İşlemler dijital kanallardan da gerçekleştirilebiliyor

Şirket aboneleri, tüm işlemlerini zorluenerji.com.tr internet sitesi, e-devlet, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Aboneler ilgili dijital platformlar üzerinden; bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve abonelik iptal başvurusu, müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bağlantı ve güvence bedeli işlemleri için iletilen SMS'teki link aracılığıyla web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyorken, SMS'te belirtilen bankaların internet ve mobil bankacılık adresleri üzerinden de yapma imkanı sağlanıyor. Online gerçekleştirilen bağlantı anlaşması ve abonelik sözleşmesi işlemleri ayrıca sertifikalı firmalar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

HES kodu nasıl alınır ?

HES kodu; "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, e-Devlet üzerinden ve 2023'e gönderilen kısa mesaj (SMS) ile alınabiliyor. HES kodunu SMS ile almayı tercih eden abonelerin HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndermesi gerekiyor. - GAZİANTEP

Doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamaları hayata geçti

Zorlu Grubu, HES kodu, SMS, HES, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz işlemlerinde randevu ve HES kodu uygulamaları hayata geçti - Son Dakika Ekonomi


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