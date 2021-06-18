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Doğanın kalbindeki tarihi "Çifte Köprüler" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Doğanın kalbindeki tarihi "Çifte Köprüler" ziyaretçilerini bekliyor

18.06.2021 13:23

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Osmanlı mimarisi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden "Çifte Köprüler", asırlara meydan okuyan ihtişamlı görüntüsüyle ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Osmanlı mimarisi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden "Çifte Köprüler", asırlara meydan okuyan ihtişamlı görüntüsüyle ilçeyi ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

İlçeye Bağlı Ortacalar bölgesinde Kamilat ve Soğucak dereleri üzerinde birbirini tamamlayacak şekilde konumlandırılan köprüler, 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlarla Osmanlı mimarisi şeklinde inşa edildi.

Birbirini tamamlayan ve tam daire özelliği taşıyan tarihi "Çifte Köprüler", doğayla kültürün bütünleştiği turizm destinasyon noktası olarak her mevsim turistlerden ilgi görüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 2003'te restore edilerek turizme kazandırılan Çifte Köprüler, kentin en önemli kültürel yapıları arasında yer alıyor.

Kastamonu'dan gelen Meryem Turan, AA muhabirine, ilk kez gördüğü Çifte Köprüler'e hayran kaldığını söyledi.

Doğada zaman geçirmeyi sevdiğini dile getiren Turan, Kovid-19 salgını sürecinde de kalabalıklardan uzak durup daha güvenli tatil için böyle yerleri tercih ettiklerini belirterek, "Burası çok güzel, harika bir yer. Çok güzel bir doğa var. Beklediğimizden çok daha güzel bir yer. Doğası, ormanı, yeşili çok güzel. Su sesi insanı dinlendiriyor. Tarihle doğa içi içe. Artvin'e gelip de tarihi Çifte Köprüleri görmemek olmaz. İlk defa geldim ama inşallah yine geleceğiz." dedi.

"Doğanın güzelliği adeta sarhoş etti"

Burçin Açıkgöz de işi gereği bir yıldır Hopa'da yaşadığını ve Çifte Köprüleri ilk kez gördüğünü anlattı.

Salgın nedeniyle çok gezme fırsatı bulamadığını aktaran Açıkgöz, "Burası harika bir yer. Doğanın güzelliği adeta sarhoş etti. Aşık oldum." ifadesini kullandı.

Açıkgöz, bölgeyi ziyaret edenlerden, tarihle iç içe olan bu doğayı korumalarını da istedi.

Artvin'de fotoğrafçılıkla uğraşan Dilan Şahinbaş ise Çifte Köprüler'e doğayla bütünleşen tarihi fotoğraflamak için geldiğini söyledi.

Herkese Artvin'e gelerek Çifte Köprüleri görmeyi tavsiyesinde bulunan Şahinbaş, "Dört mevsim gelinecek bir yer. Osmanlı döneminde yapılmış iki taş köprü var burada. Biz geldiğimizden beri çok sayıda yerli turist geldi. Artvin çok güzel yerlere sahip. Çifte Köprüler de bunlardan biri." diye konuştu.

Doğanın kalbindeki tarihi Çifte Köprüler ziyaretçilerini bekliyor
Doğanın kalbindeki tarihi Çifte Köprüler ziyaretçilerini bekliyor
Doğanın kalbindeki tarihi Çifte Köprüler ziyaretçilerini bekliyor
Doğanın kalbindeki tarihi Çifte Köprüler ziyaretçilerini bekliyor
Doğanın kalbindeki tarihi Çifte Köprüler ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı, Turizm, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğanın kalbindeki tarihi 'Çifte Köprüler' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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