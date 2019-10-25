Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti
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Bünyesinde Doğtaş ve Kelebek markalarını bulunduran, mobilya dışında, inşaat ve enerji alanlarında da faaliyet yürüten Doğanlar Yatırım Holding, Çalık Holding'ten önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Bünyesinde Doğtaş ve Kelebek markalarını bulunduran, mobilya dışında, inşaat ve enerji alanlarında da faaliyet yürüten Doğanlar Yatırım Holding, Çalık Holding'ten önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39
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