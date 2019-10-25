Son Dakika Haberleri: Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti
Son Dakika Ekonomi Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti

Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti

54 dakika önce

Bünyesinde Doğtaş ve Kelebek markalarını bulunduran, mobilya dışında, inşaat ve enerji alanlarında da faaliyet yürüten Doğanlar Yatırım Holding, Çalık Holding'ten önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Doğanlar Yatırım Holding, Çalık’tan CEO transfer etti, System.String[]

Bünyesinde Doğtaş ve Kelebek markalarını bulunduran, mobilya dışında, inşaat ve enerji alanlarında da faaliyet yürüten Doğanlar Yatırım Holding, Çalık Holding'ten önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Çalık Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39 
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