Son Dakika Haberleri: Doğu Sahil Bandı ve Üniversite Yerleşkesinde Denetim

Doğu Sahil Bandı ve Üniversite Yerleşkesinde Denetim

12 dakika önce

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafik zabıtaları Doğu Sahil Bandı ve Yalova Üniversitesi yerleşkesinde denetim yaptı.

Doğu Sahil Bandı ve Üniversite Yerleşkesinde Denetim, System.String[]
Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafik zabıtaları Doğu Sahil Bandı ve Yalova Üniversitesi yerleşkesinde denetim yaptı.

Doğu Sahil Bandı yayalaştırılmış bölgesine yasak olmasına rağmen motosiklet ve elektrikli bisiklet ile giriş yapan sürücülere yönelik yapılan uygulamada ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask denetimi gerçekleştirildi. Doğu Sahil Bandında gerçekleştirilen denetimin ardından Yalova Üniversitesi yerleşkesinde servis araçlarına yönelik denetim de yapıldı. Denetimde çalışma ruhsatı, güzergah izin belgesi, ruhsat ve ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesi, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı 'Dur' lambasının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Araç yaşı, araç bakım onarım takip formunun da denetlendiği incelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığı da incelendi. Kaidelere riayet etmeyen motosiklet, elektrikli bisiklet ve servis araç sahiplerine cezai müeyyide uygulandı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

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