Dolandırıcılık Yöntemleri Artıyor

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, dolandırıcıların en fazla kullandığı yöntemler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da dolandırılma rakamlarının aylık 10 milyon TL'den aşağıya düşmediğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik "Maalesef çok sayıda insanımız dolandırılıyor. 2024 yılı içerisinde 2 bin 180 dosya Trabzon Adliyemize gelmiş. Bu sayı ilçelerle birlikte 3 bin 593. Rakam çok büyük. 2025 yılı içerisinde bu sayı biraz düşmüş. 2025 yılı içerisinde 2 bin 120 soruşturma dosyası gelmiş. Tüm ilçelerle birlikte 3 bin 318 adet soruşmamız var. Bu rakamlar fazla ancak bu şüpheliler ilimizde değil. Bu rakamlar aslında bizim mağdur rakamlarımız. Rakamlar ayda 10 milyondan aşağıya olmuyor. Korkunç rakamlar var" dedi.

Başsavcı Çelik, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri ise şu şekilde sıraladı:

Yemleme taktiği dolandırıcılığı

"Yatırım danışmanlığı adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam yapıp, mağdurların ..... veya ..... gibi uygulamalarda yer alan borsa gruplarına yönlendirildiği, akabinde mağdurlara sahte borsa uygulamaları indirtip bir miktar para yüklettikleri, devamında mağdurlara aynı borsa gibi sahte uygulama üzerinden işlem yaptırarak hesaplarındaki bakiyeyi yükselttikleri, ilk başta mağdurlarda güven oluşturmak için hesaplarından bir miktar para çekmelerine izin verdikleri, akabinde mağdurlara tekrar işlem yaptırarak zarara uğrattıkları, bu sefer mağdurların sahte uygulamaya yüklü para yüklemeleri üzerine şüphelilerin para çekim işlemine izin vermeyerek menfaat sağladıkları tespit edildi. Yemleme taktiği yöntemi ile mağdur dolandırılması nedeniyle hesabına gelen paralardan dolayı aynı zamanda başka dosyalarda şüpheli olarak da yargılanabiliyor."

Güvenli ödeme yöntemi dolandırıcılığı

"...........com isimli site üzerinden şüphelilerin sahte ilan verdikleri, akabinde ilanda yer alan ürünü satın almak isteyen mağdurun telefonla ile şüpheliler ile irtibat kurduğu, şüphelilerin mağdura ödemeyi güvenli ödeme yöntemi ile yapabileceğini söyleyerek mağdura sahte oluşturulan ..... linki attıkları, akabinde linkin yönlendirmesi ile mağdurun karşısına çıkan iBAN'a ödeme yaptığı bir yöntemle de insanlarımız dolandırılıyor."

Hakkında İcra/Uzlaştırma dosyası olduğunun söylenmesi suretiyle dolandırıcılık

"Mağdurun telefon ile kendisini avukat olarak tanıtan şahıs tarafından arandığı, akabinde mağdura hakkında icra/uzlaştırma dosyası olduğunun, kendisine iletilen tutarı ödememesi halinde hakkında dava açılacağının söylenerek mağdura iletilen IBAN'a belirtilen tutarı yatırılmasının istenilmesi ile insanlarımız dolandırılıyor."

Şantaj dolandırıcılığı

"Mağdurun karşı cins ile ..... veya benzer uygulamalar üzerinden cinsel içerikli görüşme yapması üzerine, şüpheliler tarafından mağdura görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük olduğundan bahisle hakkında şikayette bulunacaklarını söylemek suretiyle para talep ediliyor. Sosyal medya üzerinden iletişime geçip cinsel görüşmeler yaptırıp bunu daha sonra yaymakla ciddi miktarda insanlarımız mağdur edilmektedir."

Dolandırıcılıkta yapay zeka dönemi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, tüm bu dolandırıcılıkların yanında yapay zeka yönteminin de artık dolandırıcılıklarda kullanılmaya başladığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı ve uyarılarda bulundu:

"Ayrıca TOKİ başvurusuna ilişkin oluşturulan sahte internet siteleri vasıtasıyla, tanınmış kişilerin görüntü/sesleri kullanılarak yapay zeka programları aracılığıyla oluşturulan yatırım sonucu para kazanma vaadine konu sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla; bilindik sitelerin isimlerinin kullanılması suretiyle dropshipping yöntemiyle kolay yoldan para kazanma vaadine konu sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla; banka adına aradığını iddia eden şüpheliler tarafından mağdurun hesabından şüpheli işlemler yapıldığına, mağdurun kredi kartına yapılacak iadeler olduğuna dair çeşitli söylemler vasıtasıyla; (yüksek oranda mağdurların kimlik bilgileri şüpheliler tarafından önceden temin edilir, bu şekilde güven sağlanır, kimlik bilgisi temini genellikle sosyal medya hesaplarında yapılan uygun faiz oranlı kredilere ilişkin banka adına yapılan sahte paylaşımlar sonucu mağdurların bizzat kişisel verilerini paylaşması sonucu temin edilmektedir). Evde sabun, kına, çorap vb. ürünleri paketleme işi adı altında yapılan ilanlar sonucu mağdurlardan kaparo, sigorta bedeli gibi sebeplerle para talep edilmesi suretiyle; sosyal medya sitelerinde yapılan çekiliş ilanlarını kazandığından bahisle mağdurlardan gümrük ücreti, vergi ücreti, kargo ücreti adı altında para talep edilmesi suretiyle; daha önceden sipariş verilen ürünün teslim alınmaması sebebiyle satıcı firmanın zarara uğradığından bahisle para talep edilmesi suretiyle; hukuk büroları adına aradığını iddia eden şahıslar tarafından mağdurların yasadışı bahis oynadığından bahisle haklarında açılan davanın kapanması için uzlaştırma bedeli adı altında para talep edilmesi suretiyle; Noter, Tapu Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında tamamlanan ev, araba satışlarına ilişkin ilanları taklit ederek (gerçek ilanda 3 milyon TL olan bir aracın kendi düzenlediği sahte ilanda yine fotoğraf ve açıklamalarla birlikte 2 milyon TL olarak ilana konulması) alıcı ile satıcıyı buluşturup ikisini birden manipüle ederek kendi belirlediği araç veya ev ücretinin yine kendi yönettiği hesaba gönderilmesini sağlamak yoluyla; sosyal medya sitelerinden yapılan satış, kiralama ve hizmet ilanları vasıtasıyla; sosyal medya üzerinden hesap kiralama ilanların verilerek özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinden temin ettikleri hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılmakta, bu hesaplar kullanılarak vatandaşlar dolandırılmakta, bu olaylar nedeniyle hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütülerek dava açılmakta ve ceza almaktadırlar. Hesap kiralama diye bir uygulama hukuken mümkün ve meşru değildir. Kimse ücret karşılığı veya ücretsiz olarak hesaplarını başkalarına kullandırmasın, aksi halde hakkında soruşturma yapılarak dava açılıp ceza alma durumuyla karşı karşıya kalabilir." - TRABZON