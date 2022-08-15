Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in direnç, 105,7'nin altına inilmesi durumunda ise 105'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, Asya 'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle döviz piyasalarında hareketliliğin arttığını, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyonun seyrine ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.