Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı - Son Dakika

Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı

ORDU - Ordu'da domuz sürüyle karşılaşan bir kişi korkudan ağaca tırmandı.

Fındık bahçesinde domuz sürülerinin olduğunu gören Mustafa Bıyık isimli çiftçi cep telefonuyla sürüyü videoya çekmeye başladı. Daha sonra kendisini fark eden domuzların saldırısından ağaca çıkarak kurtuldu.

Domuzların saldırısından ağaca tırmanarak kurtulduğunu anlatan Bıyık, "Fındık bahçesinde domuz sürüsüyle karşılaştım. Sürünün içerisinde yavru domuzlar da vardı. Domuzlar beni fark edene kadar videoya çektim. Sonrasında domuzlar üzerime doğru gelince korkudan ağaca tırmandım" dedi.