Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika Dünya

Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

6 saat önce

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.

">

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.View on euronews

Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı
Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Japonya'da 12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi

Son Dakika Haberleri
02:36 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
02:25 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:18 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
01:02 Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan ÇED Raporu ile ilgili iddialara tutanaklı yanıt - Son Dakika Haber
01:01 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 03:23:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]