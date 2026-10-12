Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir restoranda dört porsiyon cacık için bin lira ödeyen müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER'e şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimde, işletmenin girişindeki fiyat listesi ile QR kodlu menüde yer alan 34 ürünün fiyatının farklı olduğu belirlendi. Tespit edilen ihlallerin ardından restorana 135 bin 82 lira idari para cezası kesildi.

Restoranda yemek yedikten sonra hesabı inceleyen müşteri, dört porsiyon cacığın her biri için 250 lira ücret alındığını fark etti.

Toplam bin liralık cacık ücretine tepki gösteren müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini savunarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Müşterinin yaşadıklarını internet üzerinden duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri restoranda inceleme başlattı.

34 ÜRÜNÜN FİYATI BİRBİRİNİ TUTMADI

Denetim sırasında işletmenin girişinde bulunan fiyat listesi ile QR kod üzerinden erişilen dijital menü karşılaştırıldı.

Yapılan incelemede 34 ürünün fiyatının iki ayrı listede farklı olduğu tespit edildi.

QR kodlu menüde bir porsiyon cacığın fiyatının 250 lira olarak belirtildiği görüldü. Ancak ekiplerin yaptığı karşılaştırma, fiyat uyuşmazlığının yalnızca cacıkla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

RESTORANA 135 BİN 82 LİRA CEZA

Tespit edilen fiyat farklılıklarının ardından işletmeye, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 135 bin 82 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da yaptığı açıklamada, CİMER'e ulaşan şikayet üzerine restoranda denetim gerçekleştirildiğini doğruladı. Kaplan, denetimlerde belirlenen mevzuat ihlalleri nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim MerkeziTicaret BakanlığıGüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
İspanya’da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler
Nihat Kahveci’den A Milli Takım’a sürpriz hoca önerisi Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
08:12
Kabine bugün toplanıyor Masada milyonları ilgilendiren konu var
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var
07:19
Altın haftaya yükselişle başladı Gözler kritik verilerde
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde
07:14
İtalya’da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin
07:00
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
06:42
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
06:26
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
05:40
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 09:03:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei