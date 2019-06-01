Dörtyol'da trafik denetimleri

Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde bayram tatiliyle birlikte yol denetimleri de arttırıldı.
Kaymakam Murat Bulacak
'ın da katıldığı denetimlerde sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Kaymakam Bulacak, sürücülerle yaptığı sohbette, trafik kurallarının önemine vurgu yaparak dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Denetimlerin tatil süresince devam edeceğini belirten Bulacak, "Özellikle Hatay'dan Adana
ve Osmaniye
istikametine giden araçların kullandığı E-5 kara yolu yoğun bir trafik akışı bulunmaktadır. Emniyet ekiplerimiz şehrin giriş çıkışlarında kontrollerini sürdürürken, bölge trafik ve jandarma ekiplerimiz de kara yolu üzerinde denetimlerini yapıyor. İlk günkü yapılan bu denetimlerimiz de emniyet ve bölge trafik ekiplerimizce 265 araç kontrol edilmiş bu kontrollerimizde 34 araç da eksiklikler nedeniyle 12 bin 188 lira para cezası uygulanmış, 1 araç da trafikten men edilmiştir." ifadesini kullandı, Jandarma
bölgesinde yapılan uygulamalarda ise 231 aracın kontrol edildiği belirten Bulacak, kurallara uymadığı belirlenen 17 araca toplam 4 bin 390 lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.