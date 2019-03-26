Son Dakika Haberleri: Dosso Dossi'nin Bu Yaz Yıldızı Bar Raaeli

Dosso Dossi'nin Bu Yaz Yıldızı Bar Raaeli

2 dakika önce

Dosso Dossi Fashion Show'un bu yılki yıldızı belli oldu.

Dosso Dossi'nin Bu Yaz Yıldızı Bar Raaeli, System.String[]
Dosso Dossi Fashion Show'un bu yılki yıldızı belli oldu. Victoria's Secret başta olmak üzere dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer alan ve kataloglarını süsleyen Bar Refaeli, Haziran ayında Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni olacak.

Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Isabeli Fontana ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü onlarca isimi podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'un 12 Haziran'da Antalya EXPO Center'da gerçekleşecek şovunun yıldızı ünlü top model Bar Refaeli olacak. Etkinlik kapsamında podyuma baş manken olarak çıkacak olan Bar Refaeli'ye yaklaşık 100 manken eşlik edecek. Özel olarak hazırlanacak podyumda dört ayrı kıyafet sergileyecek olan Bar Refaeli, aynı gece düzenlenecek partiye de katılacak.

34 yaşındaki model, Pilpel, Castro ve Victoria's Secret gibi ünlü markaların etkinlikleriyle ve aktör Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalmıştı. İki çocuk annesi 1.75 boyundaki Bar Refaeli, geçtiğimiz yıl ise ayrımcılığa, ırkçılığa karşı farkındalık oluşturmak için kara çarşaf giymiş ve oynadığı reklam filmiyle adından söz ettirmişti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

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