Down sendromlu Muhammet gönüllüler sayesinde okçuluk heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Down sendromlu Muhammet gönüllüler sayesinde okçuluk heyecanı yaşadı

16.05.2022 11:23
Down sendromlu Muhammet gönüllüler sayesinde okçuluk heyecanı yaşadı

Muş'ta Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri, okçu olma hayali kuran down sendromlu çocuğun profesyonel ekipmanlarla ok atmasını sağladı.

Muş'ta Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri, okçu olma hayali kuran down sendromlu çocuğun profesyonel ekipmanlarla ok atmasını sağladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde evinde ziyaret ettikleri 14 yaşındaki Muhammet Argun'un okçuluk hayalinin olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler, Gençlik Merkezi liderleriyle "10 Parmağımda 10 Marifet Atölyesi"nde atıl malzemelerle puta (hedef tahtası) yaptı, profesyonel yay ve ok temin etti.

Yaptıkları putayı eve götürerek bahçeye yerleştiren ve küçük bir poligon oluşturan gönüllü gençler, yay ve ok hediye ettikleri Muhammet'e gerekli teknikleri öğretti.

Daha önce ağaç dallarından yaptığı yay ve oklarla oynayan Muhammet, ilk kez profesyonel yayla ok attı.

"Çocuğun kalbi dünyanın en güzel merkezidir"

Gençlik lideri Bülent Çakı, AA muhabirine, daha önce Varto İyilik Topluluğu'nun ziyaret ettiği Muhammet'in okçuluğa merakının olduğunu söyledi.

Depodaki atıl malzemeleri kullanarak puta yaptıklarını anlatan Çakı, şöyle konuşu:

"Muhammet için yay ve oklar temin ettik. Kardeşimizin özel durumundan dolayı güvenlik endişelerimiz vardı. Bu nedenle ucu sivri olan oklarımızı kullanmadık. Bu da çocuğun ve ailesinin sağlığı açısından oldukça önemliydi. Gençlik Merkezinde tamamladığımız çalışmamızdan sonra Muhammet'in evindeyiz. Onun mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz. Her zaman şunu söyledik: Bir çocuğun kalbi, dünyanın en güzel merkezidir. O merkezi mutlu etmek, bütün dünyayı mutlu etmektir. Biz de Muhammet kardeşimizle onu yaşıyoruz. Yüzündeki mutluluğu görmek, bizi daha çok mutlu etti. Putamızı evin bahçesinde kurduk. Gerekli güvenlik önlemlerini aldık, ok atmayı öğrettik. Ona okçuluk serüveninde başarılar diliyorum."

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi Gürkan Aslan ise daha önce yaptıkları ziyaret sırasında Muhammet'in kendilerinden ok ve yay istediğini belirterek, "Bu durumu Gençlik Merkezi'ne ilettik. Atölyede hazırladığımız putayı, temin ettiğimiz yay ve okları hediye ettik. Muhammet de birkaç ok atışı yaptı, çok beğendiğini söyledi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Muhammet'in sevincini paylaştığımız için çok mutlu olduk." diye konuştu.

"Oğlumun hayali gerçek oldu"

Anne Nurcan Argun ise oğlunun isteğini yerine getirerek hayalini gerçekleştirmesine katkı sunan gençlere teşekkür etti.

Oğlunun sürekli ok ve yay istediğini, bunları ağaç dallarıyla yapmaya çalıştığını anlatan Argun, "Oğlumun isteğini yerine getirdiler, Allah onlardan razı olsun. Oğlum TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan İskender' dizisini izliyor. Ağaçtan ok ve yay yapıyordu. Bugün oğlumun hayali gerçek oldu. Hepimiz çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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