Son Dakika Haberleri: Dr.Ünal'dan Güzelyalı'ya Güzel Müjde

Dr.Ünal'dan Güzelyalı'ya Güzel Müjde

38 dakika önce

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. A. Murat Ünal, özellikle hafta sonları ve İDO'nun sefer saatlerinde içinden çıkılmaz bir hal alan Güzelyalı trafik sorunu çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan alternatif yolda incelemelerde bulundu.

Dr.Ünal'dan Güzelyalı'ya Güzel Müjde, System.String[]

Dr.Ünal, göreve gelmeden hizmetleri gelmeye başladı

Mudanya Belediyesi'nin yetki alanında olmasına rağmen uzun süredir kangren haline gelen sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçiren Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Adayı Dr. A. Murat Ünal, Güzelyalı'ya nefes aldıracak olan alternatif yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Dr. Ünal, 'Bu yol çok ağır trafik yükünü hafifletecek. Ciddi bir yatırım ve hizmet. Açıldığında Güzelyalı içerisine girmeden Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesine bağlanacak.Trafik karmaşası sona erecek, sorun yüzde 50 oranında çöüzlecek. Çok önemli bir hizmet ilçemize hayırlı olsun. Bu daha başlangıç. Bizi kırmayarak bu önemli yatırımı hemen başlatan Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'da ayrıca ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir birlikte çalışmanın işbirliğinin ilçemize daha çok yatırımlar kazandıracak.' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:21 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Son Dakika! Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr.Ünal'dan Güzelyalı'ya Güzel Müjde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]