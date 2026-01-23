Dragu, Konyaspor Maçı İçin Hazır

GAZİANTEP FK'nın golcüsü Denis Dragu?, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile gerçekleşecek olan karşılaşmanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Döndükten sonra evimde ilk maçım olacak. Sadece yüzde 100 kazanmaya odaklanmış olacağız" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yoğun kar yağışı altında devam eden antrenman teknik ve taktik hareketleriyle başladı. Antrenman öncesinde oyunculardan Denis Dragu? basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Dragu?, tekrar Gaziantep FK'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu ve herkese minnettar olduğunu söyledi. Galatasaray karşılaşmasından 1 puanla dönmenin takım için sevindirici olduğunu söyleyen Dragu?, "Buraya tekrardan döndüğüm için çok mutluyum. Ayrıca buradaki herkese minnettarım. Hiç ayrılmamışız gibi karşıladılar. Galatasaray maçı bizim için önemli bir maçtı. Oradan da 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Kupa maçı sonrası Galatasaray maçı bizim için önemliydi. Zorlu bir maçtan 1 puanla ayrılmak bizim için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

'KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ, ALTERNATİFİMİZ YOK'

Konyaspor ile gerçekleşecek olan karşılaşmanın döndükten sonra evindeki ilk maç olduğu için kendisinde özel hisler barındırdığını belirten Dragu?, "Benim için özel bir maç olacak. Özel hisler barındıran bir maç olacak. Döndükten sonra evimde ilk maçım olacak. Sadece yüzde 100 kazanmaya odaklanmış olacağız. Kazanmaktan başka çaremiz, alternatifimiz yok. O yüzden aynı şekilde devam edersek bizim için çok iyi olur. Atabildiğim kadar çok fazla gol hedefim var" dedi.