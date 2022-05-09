Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

09.05.2022 11:00

Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücü Yusuf Muhammed N.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücü Yusuf Muhammed N.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine ise 2 ay el kondu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anları, sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçti. Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, Yusuf Muhammed N.'in Büyükçekmece Akyurt Caddesi üzerinde 34 ESL 237 plakalı aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 9 bin 125 lira idari para cezası kesti. Ayrıca gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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