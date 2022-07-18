DSÖ, Gana'da Marburg salgını olduğunu duyurdu - Son Dakika
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DSÖ, Gana'da Marburg salgını olduğunu duyurdu

18.07.2022 15:42
DSÖ, Gana'da Marburg salgını olduğunu duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gana'da Marburg virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gana'da Marburg virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk kez Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü vakası tespit edildi. Bu ayın başında güney Ashanti bölgesindeki iki kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gana Sağlık Servisi (GHS), hayatını kaybedenlerden alınan kan örneklerinin Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'ne gönderildiğini ve teşhisin doğrulandığını söyledi. GHS Başkanı Patrick Kuma-Aboagye, "Gana, Marburg virüs hastalığını ilk kez doğruladı" dedi. Ganalı sağlık yetkilileri, halka yarasalar da dahil enfekte hayvanlardan yayılan virüsten korunmak için yarasa kolonilerinin yaşadığı mağaralardan kaçınmaları ve tüm et ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirmeleri konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü Gana'nın ilk salgınını ilan etti. DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Sağlık yetkilileri, olası bir salgına hazırlanmak için hızlı bir şekilde yanıt verdi. Bu iyi, çünkü acil ve kararlı bir eylem olmadan Marburg kolayca kontrolden çıkabilir. DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre, müdahale için daha fazla kaynak topluyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Senegal, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, Gana'da Marburg salgını olduğunu duyurdu - Son Dakika

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