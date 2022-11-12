Düğün dönüşü korkunç kaza! Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün dönüşü korkunç kaza! Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi

12.11.2022 11:31

Hatay'da 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında düğünden dönen aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde D-817 karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen olayda bir düğüne katılan aynı aileden 7 kişi, bindikleri 2 otomobil ile Payas ilçesine dönüşe geçti.

TIR, KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YOLA ÇIKTI

Halil A. (65) ve Hakan A. (40)'nın idaresindeki otomobil sanayi sitesi mevkiine yaklaştıkları sırada bölgede bulunan bir tesisten ana yola kontrolsüzce bir tır çıktı. Halil A.'nın kullandığı otomobil tıra çarpmamak için refüjden karşı şeride geçip takla atarak durabildi. Hakan A.'nın kullandığı otomobil ise tıra arkadan çarptı.

2 ÖLÜ 5 YARALI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen kazada; Fatma Aksan (75) Canset Kaya (62) hayatını kaybederken Halil A. (65), Nuray A. (60), Hakan A. (40), Taciye A. (33) ve Hatice A. (30) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'da yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor Hatay'da yanan ormanlık alanlar yeşilleniyor Hatay'da iki otomobille tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Hatay'da iki otomobille tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün dönüşü korkunç kaza! Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor
12:19 Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık
11:51 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk
11:38 Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
11:33 Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı
11:32 Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor
10:57 Eskişehir'de kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı
10:49 EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar
10:38 İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 13:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün dönüşü korkunç kaza! Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement