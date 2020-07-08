Düğün magandası adli kontrolle serbest - Son Dakika

Düğün magandası adli kontrolle serbest

Düğün magandası adli kontrolle serbest Adana'da kına gecesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce kına gecesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla...

Düğün magandası adli kontrolle serbest

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Adana'da kına gecesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce kına gecesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesinde 4 Temmuz'da kına gecesinde havaya ateş açarak Eşe Günen ve Berat Demirelli isimli iki kişiyi karnından ve bacağından yaralayan maganda, jandarmanın 2 günlük çalışması sonucu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan H.G. jandarmadaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemece çıkarılan H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün magandası adli kontrolle serbest - Son Dakika
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