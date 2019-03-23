Son Dakika Haberleri: Düğün Salonunun Tavanı Çöktü 2 Kişi Yaralandı

Düğün Salonunun Tavanı Çöktü 2 Kişi Yaralandı

18 dakika önce

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda asma tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düğün Salonunun Tavanı Çöktü 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda asma tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yıldızkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda temizlik yapıldığı sırada asma tavan çöktü.

Tavan parçalarının altında kalan işçiler Erkan Savaş ve Ümmet Çimen yaralandı.

Çalışanlarca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Palandöken, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün Salonunun Tavanı Çöktü 2 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]