Düğün Salonunun Tavanı Çöktü 2 Kişi Yaralandı
18 dakika önce
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda asma tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzurum
'un Palandöken
ilçesinde bir düğün salonunda asma tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yıldızkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda temizlik yapıldığı sırada asma tavan çöktü.
Tavan parçalarının altında kalan işçiler Erkan Savaş ve Ümmet Çimen yaralandı.
Çalışanlarca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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