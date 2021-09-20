Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika

Sosyal paylaşım ağı Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

En çok tercih edilen sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 Eylül saat 21:20 sıralarında sorunla kullanıcılarını karşıladı. Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan akış yenileme sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak downdetector sitesinde yer alan grafiğe göre sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sorun olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ TESTLER DURDURULMUŞTU

Twitter, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye'de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. Açıklamada, "Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Twitter kullananların %90'ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız" denilmişti.

Twitter Türkiye'den 17 Eylül'de yapılan açıklamada ise testlerin duraklatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.