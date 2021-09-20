Üye Girişi
Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika

Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

20.09.2021 22:00
Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor, System.String[]

Dünya genelinde sosyal paylaşım ağı Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarıları çıkıyor.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, paylaşımları göremezken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

En çok tercih edilen sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 Eylül saat 21:20 sıralarında sorunla kullanıcılarını karşıladı. Bazı bölgelerde ve kullanıcılarda yaşanan akış yenileme sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak downdetector sitesinde yer alan grafiğe göre sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sorun olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

TÜRKİYE'DEKİ TESTLER DURDURULMUŞTU

Twitter, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, belirli bir süre için Türkiye'de Twitter reaksiyonlarını test ettiklerini belirtmişti. Açıklamada, "Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Twitter kullananların %90'ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız" denilmişti.

Twitter Türkiye'den 17 Eylül'de yapılan açıklamada ise testlerin duraklatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler" denildi.

Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Twitter çöktü mü, Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu 21:49 Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu 21:17 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanıktan korkunç savunma: Psikolojim bozuktu Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada 21:01 Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler 19:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler Zonguldak'ta 18:30 Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Son Dakika Haberleri
18:50 Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
18:49 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış Evinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dev yılan, sıçanı nefessiz bırakmış         
22:13
Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı         
21:22
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenci yurdu eleştirilerine infografikli yanıt         
20:57
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi         
17:49
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 22:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement