Dünya Sigarayı Bırakma Günü

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programda, sigaranın zararları ve sosyal hayata olan etkileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Pasif etkilenim konusunda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Zerman, kentte yürütülen tütünle mücadele çalışmaları hakkında da Dr. Muhlise Demirbaş sunumlarını yaptı.



Kırşehir Sigara Bırakma Polikliniklerinde çalışmalar gerçekleştiren poliklinik hekimleri Dr. Nermin Zerman, Kaman İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Bülent Atçeken, Merkez Toplum Sağlığı Merkezinden Dr. Nazlı Baran Yaşlı'ya teşekkür belgeleri verildi.





Kent merkezi ve ilçelerde tütün denetim görevlileri olarak çalışan, sağlık, zabıta, polis ve teknisyenlere başarı belgeleri dağıtıldı.



Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Mustafa Avcu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.

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